Міністри закордонних справ ЄС обговорять елементи заяви саміту “Східного партнерства”
Засідання Ради закордонних справ відбудеться в понеділок
Брюссель. 21 червня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять перші елементи майбутньої заяви саміту “Східного партнерства”.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на понеділок засідання Ради закордонних справ ЄС.
“Міністри розпочнуть роботу над фінальною заявою саміту, а також роботу з підготовки до підписання угод про співробітництво та про спрощення візового режиму”, - сказав дипломат.
Разом з тим, співрозмовник агентства зазначив, що поки рано казати про будь-які результати.
“Оскільки йдеться про спільний документ саміту, то ми також маємо провести консультації з партнерами”, - сказав він.
Дипломат зазначив, що однією з можливостей таких консультацій стане заплановане на липень цього року міністерське засідання “Східного партнерства”.
Як повідомляв УНІАН, саміт “Східного партнерства” має відбутися у Вільнюсі 28-29 листопада цього року.
Результатами саміту можуть стати підписання угоди про асоціацію з Україною, парафування угод про асоціацію з Молдовою, Грузією та Вірменією, а також — низка угода про спрощення візового режиму.