Міністри закордонних справ ЄС обговорять елементи заяви саміту “Східного партнерства”

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять перші елементи майбутньої заяви саміту “Східного партнерства”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на понеділок засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Міністри розпочнуть роботу над фінальною заявою саміту, а також роботу з підготовки до підписання угод про співробітництво та про спрощення візового режиму”, - сказав дипломат.

Разом з тим, співрозмовник агентства зазначив, що поки рано казати про будь-які результати.

“Оскільки йдеться про спільний документ саміту, то ми також маємо провести консультації з партнерами”, - сказав він.

Дипломат зазначив, що однією з можливостей таких консультацій стане заплановане на липень цього року міністерське засідання “Східного партнерства”.

Як повідомляв УНІАН, саміт “Східного партнерства” має відбутися у Вільнюсі 28-29 листопада цього року.

Результатами саміту можуть стати підписання угоди про асоціацію з Україною, парафування угод про асоціацію з Молдовою, Грузією та Вірменією, а також — низка угода про спрощення візового режиму.