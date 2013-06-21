ЄС під час Ради співробітництва з Україною хоче оцінити виконання умов для підписання угоди

Брюссель. 21 червня. УНІАН. В ЄС очікують, що засідання Ради співробітництва з Україною дасть можливість оцінити виконання Києвом умов для підписання угоди.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 24 квітня засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

“Під час цього засідання буде можливість оцінити, де ми є зараз. А для української сторони — це стане можливістю дати нову інформацію щодо того, що робиться для виконання критеріїв, встановлених Радою закордонних справ ЄС, зокрема, в питаннях судової реформи та розвитку демократії”, - сказав співрозмовник агентства.

Він нагадав, що Україна та ЄС парафували угоду про асоціацію, однак питання її підписання і досі не вирішено, і залежить від того, чи зможе Київ продемонструвати відчутний прогрес у сферах, визначених міністрами закордонних справ ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.