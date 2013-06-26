ЄІБ надав 150 млн. євро кредиту Молдові на реконструкцію автодороги

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав 150 млн. євро кредиту Молдові на реконструкцію ключової національної автодороги.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі ЄІБ.

Згідно з повідомленням, угода була підписана 25 червня під час візиту до ЄІБ прем’єр-міністра Молдови Юріє Лянке.

Передбачається, що гроші будуть витрачені на будівництво окружної автодороги у Кишиневі, а також на реконструкцію магістралі М3 (Кишинів – Джурджулєшти).

У банку також зазначили, що Молдова є найбільшим позичальником коштів у банку в перерахунку на душу населення в регіоні “Східного партнерства”.

В цілому, кредити ЄІБ Молдові сягнули 432 млн. євро.