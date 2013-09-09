Делегація ПАРЄ відвідає Азеробайджан

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Делегація спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 11-13 вересня відвідає Баку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, делегація з 7 депутатів ПАРЄ на чолі з британцем Робертом Уолтером планує провести низку зустрічей напередодні запланованих на 9 жовтня президентських виборів.

Так, в ході візиту делегація ПАРЄ планує провести зустрічі з Президентом країни, кандидатами в Президенти, спікером парламенту, міністром внутрішніх справ та представниками опозиції.

Крім того, у делегації заплановані зустрічі з головою Центральної виборчої комісії, представниками громадянського суспільства та медіа.

За виборами в Азербайджані спостерігатимуть в цілому 32 спостерігачі ПАРЄ.