Янукович: Підписання Угоди про асоціацію з ЄС є ключовим завданням для України

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС є ключовим завданням для України.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час виголошення спільної заяви з Президентом Естонської Республіки Тоомасом Ільвесом.

Президент зауважив, що сьогодні завершується підготовка до Вільнюського саміту “Східного партнерства”.

“Хочу підкреслити, що підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною під час цього саміту є нашим ключовим завданням”, - сказав Президент України.

Янукович висловив переконання, що підписання Угоди про асоціацію відповідає інтересам як України, так і країн-членів Євросоюзу.

“Україна налаштована розпочати імплементацію положень Угоди про асоціацію вже після її підписання”, - сказав Янукович.