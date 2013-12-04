Арбузов зустрівся з послом ЄС, щоб обговорити графік реалізації Угоди про асоціацію
Українська сторона заявила про незмінність курсу країни
Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов провів зустріч із Представником ЄС в Україні Яном Томбінським Арбузов зустрівся з Томбінським Про це повідомляє Урядовий портал. Було обговорено продовження підготовки до підписання Угоди про асоціацію України та ЄС.
Українська сторона заявила про незмінність курсу країни на євроінтеграцію загалом і на асоціацію з Європейським Союзом зокрема. Було домовлено про послідовність переговорного процесу, спрямованого на якнайскоріше формування графіку реалізації парафованої Угоди про асоціацію, а також узгодження низки аспектів її імплементації – так званої Дорожньої карти.
Було висловлено обопільне сподівання на відновлення довіри через політику конкретних кроків, спрямованих на досягнення спільної мети – побудову демократичної, стабільної європейської України.