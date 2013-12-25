Івано-Франківська міськрада просить ЄС відмінити візи для громадян України

Як повідомили УНІАН у міській раді, рішення «Про підтримку територіальної громади міста Івано-Франківська відкритості Європейського Союзу для громадян України» і відповідне звернення до Європейської Комісії, Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо відміни віз для громадян України депутати одностайно схвалили сьогодні на сесії.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, від імені територіальної громади міста звертаємося до Вас у час глибокої суспільно-політичної кризи, викликаної ганебним небажанням влади виконувати волю українського народу, - йдеться у документі. - Вчиняючи всупереч волі українського народу, уряд та Президент відмовились від підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року. Свою незгоду та протест український народ і до сьогодні висловлює під час мирних зібрань на багатомільйонних майданах усієї України, тим самим засвідчуючи своє бажання інтегруватись у напрямку європейських стандартів та норм побудови правової держави, які уже активно реалізуються у багатьох містах районного та обласного значення в Україні, проте практично відсутні на загальнодержавному рівні».

Зокрема, депутати зазначають, що протягом останніх п’яти років місто намагається впроваджувати та розвивати норми, що відповідають європейським стандартам життя.

У зверненні наголошується, що «історія українського народу та народів країн Європейського Союзу часто переплітались та були нерозривними. Сьогодні ж склалась така ситуація, коли всупереч волі українців вони успадкували пострадянську «залізну завісу» у вигляді збереження візового режиму при в’їзді до країн Європейського Союзу. Таке обмеження неабияк гнітить і принижує нас, як громадян Європи. Ми добре усвідомлюємо про те, що довіра є найважливішим чинником необхідним для скасування візового режиму з боку Європейського Союзу для України. Ми вважаємо, що відкриття кордонів для громадян України не становитиме загроз з огляду питань безпеки й міграції ЄС та створить додаткові можливості ділового, культурного, наукового та соціального обміну громадян обох сторін».

В Івано-Франківських депутатів «залишається чітка віра у те, що вже у найближчий час ми зможемо спостерігати відновлення діалогу між Україною та Євросоюзом». «А в інтересах українського народу наша влада виконає всі необхідні умови та реалізує волю народу на спільний розвиток із народами країн Європейського Союз, - переконанні депутати міськради. - У цьому, а особливо у справі скасування візового режиму між Україною та країнами європейського співтовариства, також сподіваємося на допомогу та підтримку з боку вищих органів влади ЄС».

Депутати також звернулися до Європейської Комісії, Європейського Парламенту та Ради ЄС з проханням провести незалежний моніторинг та підготувати вимоги щодо реформування судової та правоохоронної системи, виборчого законодавства та вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні.