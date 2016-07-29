Кабмін виділив майже 142 мільйони на усунення бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС

Кабінет міністрів України виділив 141,5 млн грн зі спеціального фонду державного бюджету, який фінансується за рахунок Європейського Союзу, на усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС.

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Відповідна постанова від 27 липня опублікована на сайті уряду.

Згідно з постановою, кошти будуть використовуватися в рамках витрат на захист прав споживачів, стандартизацію, метрологію, сертифікацію, підтвердження відповідності та управління якістю.

При цьому розпорядником коштів виступає Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році має намір почати переговори з Європейським Союзом про скасування додаткової сертифікації промислової продукції за трьома технічними регламентами, включаючи машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітну сумісність обладнання.

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У грудні 2014 року колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна має намір повністю відмовитися від радянської системи стандартизації та перейти на європейські стандарти вже до 2016 року.

Верховна Рада 15 січня 2015 року прийняла закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрет Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх такими, що втратили силу, а також пропонується внести зміни в ряд законодавчих актів України.

У жовтні 2015 року науково-технічна рада при Мінекономрозвитку прийняла рішення про підготовку до початку скасування технічних стандартів СРСР на території України з 1 січня 2016 року, запропонувавши ввести перехідний період. Згідно з рішенням, центри стандартизації, метрології та сертифікації до грудня проведуть аналіз техстандартів СРСР, діючих в Україні, і запропонують термін перехідного періоду, який почне діяти з 1 січня 2016 року.