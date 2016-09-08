36% українців нічого не знають про допомогу ЄС Україні - опитування

Про це йдеться у дослідженні Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс» на замовлення телеканалу 1+1.

У регіональному розрізі жителі Києва частіше за інші регіони відзначають, що ЄС надає допомогу у сфері енергоефективності. Респонденти на Заході України демонструють кращу обізнаність про допомогу ЄС у сфері бізнесу, а також оборони та безпеки. Також на Півночі України, частіше, аніж в цілому по вибірці відзначали, що ЄС допомагає в реформуванні судової системи.

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Опитування було проведене 18-23 серпня 2016 року, було опитано 1483 респондентів у віці 18 років і старше.

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Вибірка репрезентативна населенню України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015). За виключенням території Криму та зони АТО.

Метод опитування – особисте інтерв’ю на дому у респондента за допомогою планшетів (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2.6% при 95% довірчому інтервалі.