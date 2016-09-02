У ЄС назвали умови для отримання Україною 600 мільйонів євро фіндопомоги

Україна може отримати 600 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу після ухвалення пакету енергетичних законопроектів, які стосуються статусу Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), реформи ринку електроенергії й газу, а також створення Фонду енергоефективності.

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Про це сказав віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного співробітництва Марош Шефчович на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Ухвалення цих законопроектів (про статус НКРЕКП, реформування ринків електроенергії й газу і створення Фонду енергоефективності – УНІАН) дасть змогу розвивати енергетичні ринки і надати Україні в рамках макрофінансової допомоги близько 600 млн євро», - сказав Шефчович.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада не змогла ухвалити законопроект №2966 про НКРЕКП і відправила документ на повторне друге читання. На думку представників експертної організації «Реанімаційний пакет реформ», цей проект має ряд позитивних напрацювань, таких як заборона на незаконний вплив на роботу комісії, наявність чіткої процедури оприлюднення проектів рішень і протоколів засідань, вимоги щодо проведення відкритого обговорення проектів рішень регулятора, а також процедура розгляду скарг і врегулювання спорів.

За словами голови НКРЕКП Дмитра Вовка, ухвалення цього законопроекту дасть змогу оновити кадровий склад цієї комісії, а також знизити її залежність від інших органів у прийнятті рішень.

У середині липня Кабінет міністрів затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні. За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, Україна планує запустити в роботу цей фонд після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років. Однією з цілей його створення є зниження споживання природного газу населенням. Планується, що проекти фонду дадуть змогу створити близько 75 тис. нових робочих місць, особливо в малому і середньому бізнесі, а також заощадити до 5 млрд грн на виплату субсидій.