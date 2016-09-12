Елітні Mercedes та готелі мережі Hilton оздоблюють шпоном українського виробництва (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми "Роби бізнес".

Керують фірмою троє братів з Рівного, і починали вони у кризовий 2008 рік, вклавши у бізнес усього 15 тисяч доларів, зігравши в вабанк - і вигравши, йдеться у сюжеті.

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Виявилося, що цей мільйонний бізне с з виготовлення сировини для елітних авто та готелів робиться у звичайному ангарі. В той же час, шпон виготовляється на дорогому обладнанні з Європи.

Як розповіли журналісти програми, після виготовлення і пакування продукцію відправляють у різні кінці світу, а охочих придбати український шпон - ціла черга.