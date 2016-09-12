Елітні Mercedes та готелі мережі Hilton оздоблюють шпоном українського виробництва (відео)
14:03, 12 вересня 2016Євробізнес
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Rolls-Royce Phantom, Mercedes S-класу та п’ятизіркові готелі мережі Hilton об’єднує українська фірма, що виготовляє дерев’яний шпон.
Що українського в елітних автомобілях Rolls-Royce і Mercedes та у готелях Hilton?
Про це йдеться в сюжеті програми "Роби бізнес".
Керують фірмою троє братів з Рівного, і починали вони у кризовий 2008 рік, вклавши у бізнес усього 15 тисяч доларів, зігравши в вабанк - і вигравши, йдеться у сюжеті.
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Виявилося, що цей мільйонний бізне с з виготовлення сировини для елітних авто та готелів робиться у звичайному ангарі. В той же час, шпон виготовляється на дорогому обладнанні з Європи.
Як розповіли журналісти програми, після виготовлення і пакування продукцію відправляють у різні кінці світу, а охочих придбати український шпон - ціла черга.
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