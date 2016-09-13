Як українські фермери розвивають бізнес всупереч бюрократії – "Гроші"

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші" на 1+1.

Десять років тому іноземець Бернар створив в Україні одну з перших козячих ферм. І всі ці роки бельгієць бореться з українською системою. Бернар скаржиться: офіційно працювати в Україні - неможливо. Цивілізованих інструментів для розвитку бізнесу - просто немає.

Фермер скаржиться, що Україна ніяк не підтримує своїх фермерів – ні кредитів, ні податкових пільг.

"Який бізнес на нашій планеті дає 20% прибутку? Жоден. Як ви можете брати кредит на 20%, якщо прибуток 10%? Кожен рік ви банкрут", - зазначає бельгієць.

При цьому він констатує: якщо б у нього не було свого бізнесу на батьківщині, він не зміг би займатися своїм українським бізнесом.

"Зі своєї кишені дістаю кожен місяць 2-3 тисячі євро. Мінімально. Це дуже добре, що у мене є інший ресурс і я можу звідти брати, тому що ніякого прибутку не буде, поки вони не змінять закон", - зазначає Бернар.

Також фермер скаржиться, що у нього не склалися стосунки з сільським головою, адже він ніколи не дає хабарі.

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Крім того, є проблема з підбором персоналу – на фермі бельгійця можна офіційно заробляти по 4-5 тисячі гривень на місяць, що дуже непогано для села, однак люди не хочуть працювати.

"Мені не вистачає людей. Хто живе в селі – 50% це алкоголіки або інваліди, а інші – в автобус – пляшка горілки, два пакети сигарет і займаються контрабандою", - говорить він. Крім того, багато молоді виїжджають за кордон і не хочуть повертатися. "Менталітет потрібно змінювати", - констатує Бернар.

Юрій теж тримає ферму, він - українець. Завдяки йому в селі Трипілля під Києвом - ціла рибна ферма. Осетрознавець планує нагодувати українською чорною ікрою всю Європу. Але далекі перспективи не цікавлять місцеву владу. Копати пісок з річки тут і зараз - набагато цікавіше. Все ж український фермер, як і його бельгійський колега, вірить - перспективи в України є.

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"На цей рік вже зорієнтувалися по нашим фінансовим планам вийти на європейський ринок і ринок Північної Америки", - зазначає Юрій і додає: "Водні ресурси України найбагатші в Європі".

Підприємець розповів: коли вони починали свій бізнес – місцеві сприйняли їх вороже, адже фермери перекрили незаконний канал видобутку піску. Дійшло до того, що їм зламали паркан і вимагали повернути "пляж". В результаті фермери побудували за свої гроші окремий пляж і запропонували людям роботу.

Юрій вже не просить у держави допомоги, він просто хоче, щоб їм не заважали працювати.