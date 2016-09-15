Гройсман і Ган запустили програму підтримки процесу децентралізації в Україні

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та комісар Євросоюзу з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган сьогодні, 15 вересня, офіційно запустили у Вінниці програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».

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Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, дана програма спільно фінансується Європейським Союзом та країнами-членами, а саме Данією, Німеччиною, Польщею та Швецією, з метою підтримки українського уряду у впровадженні важливої реформи децентралізації в Україні. Загальний бюджет програми становить 102 млн євро.

Після офіційного запуску програми, Гройсман подякував ЄС за підтримку процесу децентралізації і наголосив на бажанні уряду зробити все можливе для того, щоб запровадити цю реформу.

Комісар Ган наголосив на тому, що українці вже виграють від реформи децентралізації, оскільки завдяки цій реформі можна побачити не лише зростання бюджету на місцевому рівні, але й багато інших позитивних змін.

Він також відмітив, що головною метою програми «U-LEAD з Європою» є створення прозорої і підзвітної багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Це передбачає посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою ефективної реалізації їх обов’язків.

Ган зазначив, що "реформа децентралізації має вирішальне значення для відновлення та зміцнення зв'язку між місцевими громадами та їх представниками".

Представники українського уряду, національної, регіональної і місцевої влади, делегації Європейської Комісії та інших міжнародних делегацій з Данії, Німеччини, Польщі і Швеції також приєднались до святкування запуску програми «U-LEAD з Європою» у Вінниці.

Виконавці програми «U-LEAD з Європою»: Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ) ГмбХ, Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку (SIDA).

Партнер програми «U-LEAD з Європою»: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).