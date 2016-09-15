Гройсман та єврокомісар Ган прибули до Вінниці

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

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У рамках робочої поїздки вони ознайомляться з роботою Вінницького міського центру надання адміністративних послуг, електронними можливостями та сервісами Вінницької міської ради.

Під час перебування у Вінниці Гройсмана і Гана також буде презентовано проект програми "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку".

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм у Страсбурзі Ган заявив, що питання надання Україні безвізового режиму з боку ЄС перебуває на етапі остаточного вирішення.