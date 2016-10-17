Кабмін має намір у середу призначити керівництво Офісу супроводу інвестицій - Гройсман

Кабінет міністрів України має намір на своєму засіданні в середу, 19 жовтня, призначити керівництво Офісу супроводу інвестицій при Кабміні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході представлення оновленої структури команди підтримки реформ.

"У середу на засіданні уряду ми призначимо управлінців - керівників Офісу супроводу інвестицій", - сказав Гройсман.

Говорячи про оновлену структуру команди підтримки реформ, він підкреслив, що це новий механізм, що дозволяє просувати ефективні рішення, які слід було прийняти і впровадити десятиліття тому.

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"І зараз ми отримали величезні виклики, але уряд розуміє ці виклики. Ми готові до роботи і, за великим рахунком, ті кроки, які ми робимо, покликані створити професійну систему держуправління. Ми концентруємося на відновлення економіки, почали низку проектів, які дозволять змінити ситуацію в нашій країні", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Володимира Гройсмана приступив до роботи в квітні поточного року в результаті вирішення тривалої політичної кризи в Україні. При Кабміні створено кілька структур, завданнями яких є розробка стратегії реформ і їх впровадження. Зокрема, вже працює Стратегічна група підтримки реформ під керівництвом Івана Міклоша і Лешека Бальцеровича, недавно представила своє бачення перетворень у нашій країні в різних сферах.

Оновлена команда підтримки реформ стане продовженням роботи цієї групи на рівні міністерств і місцевих органів влади.