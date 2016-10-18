У представництві ЄС розповіли, до чого може призвести збереження заборони на експорт лісу
Заборона на експорт лісу-кругляка, зняття якої є обов'язковою умовою надання Україні 600 млн дол. макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, може призвести до відмови деяких країн затвердити пропозицію Єврокомісії про розширення квот на українську продукцію.
Про це заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС #EUkrаine.
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«Ці дві речі (заборона на експорт українського лісу і надання додаткових квот - УНІАН) не пов'язані безпосередньо, але пов'язані опосередковано. Європейський Союз зробив односторонню пропозицію скасувати певні мита. Ми зробили цю пропозицію, знаючи, що є певні проблеми з наявністю заборони експорту лісу.... Тим не менш, ймовірно, деякі країни-члени ЄС, які втрачають на заборону експорту лісу, можуть прийняти це до уваги, коли будуть приймати рішення відносно автономних торгових преференцій», - сказав він.
За словами Берджа, ЄС очікує врегулювання цього питання найближчим часом.
«Ми хочемо побачити прогрес у питанні експорту лісу протягом наступних декількох тижнів», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції.
За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави-члени ЄС.
Зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, введеного в 2015 році терміном на 10 років, а також організація виплат внутрішнім переселенцям є ключовими умовами виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн дол.
За словами Мальмстрем, мораторій суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.