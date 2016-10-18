У представництві ЄС розповіли, до чого може призвести збереження заборони на експорт лісу

Про це заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС #EUkrаine.

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«Ці дві речі (заборона на експорт українського лісу і надання додаткових квот - УНІАН) не пов'язані безпосередньо, але пов'язані опосередковано. Європейський Союз зробив односторонню пропозицію скасувати певні мита. Ми зробили цю пропозицію, знаючи, що є певні проблеми з наявністю заборони експорту лісу.... Тим не менш, ймовірно, деякі країни-члени ЄС, які втрачають на заборону експорту лісу, можуть прийняти це до уваги, коли будуть приймати рішення відносно автономних торгових преференцій», - сказав він.

За словами Берджа, ЄС очікує врегулювання цього питання найближчим часом.

«Ми хочемо побачити прогрес у питанні експорту лісу протягом наступних декількох тижнів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ЄС виступив з пропозицією розширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем, квоти будуть збільшені терміном на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави-члени ЄС.

Зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, введеного в 2015 році терміном на 10 років, а також організація виплат внутрішнім переселенцям є ключовими умовами виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн дол.

За словами Мальмстрем, мораторій суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.