Товарообіг між Україною та Угорщиною збільшився на 11%

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сійярто повідомив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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«Товарообіг між нашими країнами зріс на 11%», - сказав він.

За словами Сійярто, сьогодні на переговорах з Клімкіним було домовлено про пожвавлення співпраці між двома країнами у сфері енергетики.

«567 млн куб. м газу буде направлено в Україну до кінця жовтня», - сказав він.

Сійярто також повідомив, що Угорщина вже розпочала підготовку до відкриття нового пункту пропуску через угорсько-український кордон Надьгодош - Велика Паладь.

«У зв’язку з цим ми разом будемо звертатися до ЄС щодо джерел фінансування», - сказав Сійярто.

Він також поінформував, що з угорського боку до кінця 2016 року буде побудовано термінал для вантажівок у пункті пропуску через кордон «Берегшурань - Лужанка».

«З відповідною роботою з українського боку до кінця 2017 року можна буде передати термінал для вантажівок, який вже буде оновлений», - сказав він.

Крім того, Сійярто повідомив, що Угорщина прийме на лікування та реабілітацію 20 українських військових, які зазнали поранень в ході АТО на Донбасі.