На Львівщині за участю президента відкрито завод, що вироблятиме шкіряні чохли для Audi та BMW

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, Порошенко поспілкувався з виробниками та назвав відкриття цього підприємства «яскравим символом відродження України».

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«Незважаючи на агресію, яка розпочалася два роки тому, Україна у 2016 році почала демонструвати відновлення економіки та економічне зростання», - наголосив президент.

При цьому він зазначив, що «якщо у 2014 році багато іноземців мали сумнів в тому, щоб інвестувати в Україну, то нині вони впевнилися у тому, що їх рішення було правильним».

Глава держави констатував, що нині в Україні створюються тисячі нових робочих місць, запроваджуються нові технологічні виробництва, тисячі людей отримують гідну заробітну плату, що, відповідно, збільшує відрахування і до державного, і до місцевих бюджетів.

Президент також висловив вдячність інвесторам: «Дякую за те, що ви виробляєте надзвичайно якісну продукцію і тим самим прославляєте Україну в Європі».

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За його словами, це стало можливим завдяки укладенню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і дії зони вільної торгівлі.

«Це означає, що продукція, яка виробляється в Україні, немає жодного оподаткування при потраплянні на найбільший ринок Європи. Це приносить до нас інвестиції. Інвестори своїми грошима голосують за вільну і незалежну Україну», - сказав Порошенко.

За словами президента, «можна взяти скільки завгодно кредитів МВФ, допомоги США чи макрофінансової допомоги від ЄС, але головні і найцінніші гроші – це прямі іноземні інвестиції, які створюють робочі місця, приходять сюди назавжди і створюють разом з нами національне багатство України».

Порошенко підкреслив, що в Україні вже виробляється левова частка складових для автомобілів знаних світових брендів.

Директор ТОВ «Бадер Україна» Андрій Павлунь та директор компанії «Бадер Гмбх енд Ко» Драйліш Бент ознайомили главу держави з виробничими потужностями заводу. Зокрема, продемонстрували сектор сировини, відділ розкрою шкіри, сектор шкіряних заготівель та лінії шиття шкіряних виробів.