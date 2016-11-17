Представництво ЄС: перехід бізнесу на євростандарти буде витратним, але інвестиції окупляться

Про це заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН і Представництва ЄС #EUkrаine.

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«Багато розмов ведеться про великі витрати при переході на європейські техстандарти. Неможливо перейти з одного рівня стандартів на інший рівень стандартів без витрат. Але я б назвав це інвестиціями в майбутнє, а не витратами», - сказав він.

Також Бердж зазначив, що приклад Росії демонструє важливість переходу на сучасні стандарти виробництва, оскільки в цій країні досі діють радянські ДОСТи.

«Ви знаєте хоч одну всесвітньо відому російську компанію, крім «Газпрому»? Старі технічні стандарти роблять продукцію неконкурентоспроможною», - наголосив голова торгового сектору представництва ЄС.

Водночас, віце-президент Академії будівельників України, директор Всеукраїнського центру державно-приватного партнерства Віктор Лещинський, який був присутній на круглому столі, відзначив, що перехід на європейські техстандарти компаній, які орієнтовані в першу чергу на внутрішній ринок, може значно підвищити вартість продукції.

«Якщо б всі будівельники перейшли на європейські технічні стандарти, то квадратний метр житла в Україні коштував би 2-3 тис. дол.», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 січня 2015 року ухвалила закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визначаючи їх такими, що втратили силу, а також пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України.

З 1 січня 2016 року в Україні було скасовано близько 13 тисяч технічних стандартів, ухвалених до 1992 року.