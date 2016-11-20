"По-українськи з австрійською якістю": як вітчизняний паркет завойовує ринок Європи (відео)

Засновник фірми з виготовлення українського паркету Євген Єрьоменко переконує – його продукція настільки екологічно чиста, що на ній можна навіть готувати.

Виробництво знаходиться в старій будівлі, проте це не заважає виготувати паркет, за яким європейці шикуються у чергу.

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"На даний момент ми поставили у 23 країни світу дану продукцію, з яких 20 – країни Євросоюзу. Наш паркет ви могли бачити на декількох паризьких подіумах. І навіть у такому знаково-культовому місці, яким ми пишаємось, це індустріальний паркет, що лежить у Французькому культурному центрі ім. Жоржа Помпіду у Парижі поруч із Лувром у декількох залах", - розповідає Єрьоменко.

Сировина, з якої виготовляють паркет – українська, а обладнання – німецьке.

Успіх такого виробництва лежить в сушильних камерах, процес може тривати до місяця. Далі дошки потрапляють на торцювальний станок, де паркет «підганяється» по товщині.

Однак головна перевага українського паркету, не лише відмінна якість, а й дуже низька ціна.

Паркет коштує менше 200 грн за кв. м, у той час, як лідер паркетного ринку – австрійська компанія – від 1500 грн за кв.м.

Австрійська компанія має величезний вибір деревини, від звичайної до екзотичної, та чималий вибір відтінків.

Однак, український паркет може дати фору лідеру, хоча виробляють його лише з дубу та ясеня, переконує Єрьоменко.

«Український дуб має вищу щільність, ніж європейський. Тому за нашим паркетом – стоїть черга», - додав він.