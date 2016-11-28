"Німецькі залізні коні в українській шкірі": під Львовом шиють люксові салони для BMW та Audi (відео)

Завод під Львовом німці відкрили ще у 2009 році. Першим замовником був салон Audi, а через кілька років почали шити шкіряні салони й для BMW.

На підприємстві працюють понад 4 тис. людей, у день шиють 1,6 тис. салонів.

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Німецькі гіганти автопрому для своїх салонів обрали шкіру великої рогатої худоби, її привозять з Уругваю, Африки та Таїланду.

"Кожну свою модель шкіри BMW та Audi запатентували", - розповіли на заводі.

Зазначається, що процес пошиття салонів майже повіністю автоматизований, на кожному етапі є контролер, який перевіряє якість.

"Це вже готові сидіння для BMW 7-ої серії, далі їх відправлять в Європу, де їх будуть повністю комплектувати. Але найголовніше те, що на шкіряному салоні буде напис: "Виготовлено в Україні", - розповіла журналістка.