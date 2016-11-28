"Німецькі залізні коні в українській шкірі": під Львовом шиють люксові салони для BMW та Audi (відео)
Програма "Роби бізнес" поїхала до Львова, щоб на власні очі пересвідчитися, що там шиють люксові салони зі шкіри для автівок BMW та Audi.
Завод під Львовом німці відкрили ще у 2009 році. Першим замовником був салон Audi, а через кілька років почали шити шкіряні салони й для BMW.
На підприємстві працюють понад 4 тис. людей, у день шиють 1,6 тис. салонів.
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Німецькі гіганти автопрому для своїх салонів обрали шкіру великої рогатої худоби, її привозять з Уругваю, Африки та Таїланду.
"Кожну свою модель шкіри BMW та Audi запатентували", - розповіли на заводі.
Зазначається, що процес пошиття салонів майже повіністю автоматизований, на кожному етапі є контролер, який перевіряє якість.
"Це вже готові сидіння для BMW 7-ої серії, далі їх відправлять в Європу, де їх будуть повністю комплектувати. Але найголовніше те, що на шкіряному салоні буде напис: "Виготовлено в Україні", - розповіла журналістка.