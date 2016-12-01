Представництво ЄС в Україні хоче відкрити в регіонах 15 центрів для підтримки бізнесу

Представництво Європейського Союзу в Україні має намір у 2017 році відкрити в регіонах 15 центрів з підтримки малого та середнього бізнесу, орієнтованого на експорт.

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Про це повідомив керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на конференції з міжнародної торгівлі.

«Ми збираємося відкрити 15 центрів з підтримки бізнесу в 2017 році», - сказав він.

Бердж зазначив, що акцент в роботі центрів буде спрямований на малий бізнес, який хоче експортувати свою продукцію.

Також, за його словами, ці центри допомагатимуть жінкам-підприємця розвивати свій бізнес.

Як повідомляв УНІАН, Представництво ЄС в Україні за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі у вересні запустило в Україні проект FORBIZ, спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу та поліпшення бізнес-клімату в країні.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, з метою поліпшення бізнес-клімату в Україні буде створено низку консультативних центрів. На даний момент, за його словами, вже відкрито два пілотних центри у Києві і Львові.

Керівник проекту FORBIZ Маттіас Аджунер повідомив, що пріоритетними завданнями цього проекту є створення сприятливих умов для ведення бізнесу, підтримка малого і середнього бізнесу, а також ведення ефективного діалогу з українськими підприємцями.