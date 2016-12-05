Зварене у Києві особливе крафтове пиво користується попитом в Європі (відео)

Герой сюжету програми «Роби бізнес» Василь Мікулін був одним із власників «Юзівської пивоварні» ще у Донецьку – ресторану із власною пивоварнею, але в квітні 2014 року був змушений залишити його.

Переїхавши до Києва, Василь Мікулін і його партнер Наталя Ковалевська почали варити українське крафтове пиво під брендом «Варвар».

Головна особливість такого бізнесу в тому, що він не має стосунку до великих виробників і таким чином зберігає свою автентичність.

«Ще в середньовічній Німеччині був закон про «чистоту пива», згідно з яким до його складу мали входити лише чотири інгредієнти: вода, солод, дріжджі і хміль», - каже він.

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Цього закону він дотримується і зараз. За словами Мікуліна, зараз в Україні є близько півтора десятка досить стабільних крафтових пивоварень.

Також він реалізує ще один свій проект у Лондоні, де також відкрив крафтову пивоварню з назвою «Мондобрюе» .

«Крафтове пиво» - це термін, що прийшов із США і означає продукт, зварений за домашніми унікальними рецептами.

Згідно із статистикою, лише 6 % виробленого пива в Україні приходиться на приватні мініброварні. Такий малий відсоток, пов’язаний із задорогою ліцензією на оптовий продаж алкоголю (півмільйона гривень в рік). Така сума просто захмарна для представників малого бізнесу, тому виробники пива збираються власні на фестивалі і дегустації, щоб показати свій продукт.