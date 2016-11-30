Кабмін схвалив проект з ЄІБ щодо підтримки малого та середнього бізнесу на 400 мільйонів євро

Кабінет міністрів України схвалив рішення про реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Основний кредит для малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації», обсяг позики на упровадження якого становить 400 млн євро.

Читайте такожЄІБ виділить 150 мільйонів євро на модернізацію українських залізничних шляхів

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, йдеться про угоду з фінансової підтримки малого і середнього бізнесу між Україною та ЄІБ, ратифіковану Верховною Радою 15 липня. Старт проекту потребує відбору банків-учасників і визначення умов надання їм кредитних коштів, що й вирішує прийнята Кабміном постанова.

У повідомленні наголошується, що реалізація проекту буде здійснюватися шляхом залучення у реальний сектор економіки довгострокових фінансових ресурсів, модернізації і підвищення ефективності виробництв, зниження енергоємності суб'єктів господарювання, збільшення податкових надходжень до держбюджету, поліпшення бізнес-клімату та створення передумов для активізації інвестиційної діяльності.

Також повідомляється, що найближчим часом відбудеться відбір банків-претендентів і укладання з ними договорів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України залучило у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредит у розмірі 400 млн євро на реалізацію проектів розвитку комерційних банків, а також підприємств малого і середнього бізнесу.

Участь у програмі розподілу коштів можуть взяти малі і середні підприємства з кількістю найманих працівників до 250 осіб, установи із середньою капіталізацією з кількістю персоналу до 3000 осіб, а також підприємства з кількістю працівників понад 3000 осіб.

Розмір кредитів, на які можуть претендувати компанії, - від 25 млн євро (для малих і середніх підприємств) до 50 млн євро для компаній з кількістю працівників понад 3000 осіб. При цьому проекти повинні відповідати вимогам Європейського інвестбанку. Агентом Мінфіну в частині розподілу коштів виступає державний «Укрексімбанк».