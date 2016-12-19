Україна і ЄС наступного року проведуть Промисловий діалог високого рівня
Також Рада асоціації визнала необхідність поліпшення ділового та інвестклімату в Україні з метою відновлення довіри іноземних інвесторів.
Європейський Союз і Україна в першому кварталі наступного року проведуть перший Промисловий діалог на високому рівні.
Про це йдеться в спільному прес-релізі, поширеному за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося в понеділок у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
"Рада також вітає підготовку до першого засідання Промислового діалогу високого рівня Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі в першому кварталі 2017 року", – йдеться в повідомленні.
Також Рада асоціації визнала необхідність поліпшення ділового та інвестиційного клімату в Україні з метою відновлення довіри іноземних інвесторів.
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"Сторона ЄС також зазначила перспективи надання можливих додаткових торговельних переваг для українського експорту в ЄС (за межами торгових поступок, передбачених у поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі), що виникають у контексті законодавчого пропозиції Європейської комісії щодо додаткових автономних торгових преференцій", – наголошується в повідомленні.
На прес-конференції високий представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини також зазначила, що після початку застосування зони вільної торгівлі з січня цього року вже видно "вигоди, включаючи збільшення обсягів торгівлі між нами порівняно з минулим роком".
"Торгівля між ЄС і Україною в обох напрямках збільшилася на 40-44%", – констатувала вона.