Елітна чорна ікра українського виробництва користується популярністю серед європейських гурманів (відео)

Про свою фірму із виробницва чорної ікри «Bester» розповідає Антон Яременко у програмі "Роби бізнес".

В Україні ціна на чорну дуже висока, і в основному це контрабанда.

У Європі також існує дефіцит на чорну ікру, так у Франції він сягає 9 тонн.

Власник ікорної ферми під Києвом тримає господарство, у якому вирощують осетр, стерлядь та білугу на відкритому повітрі.

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Із однієї рибини можна отримати до 10 кг продукту, проте ікру потрібно чекати до 15 років.

Цей бізнес потребує значних інвестицій і окуповується лише протягом 10 років, розповідає власник.

«У нас ікра справжня, із усіма потрібними вітамінами та мікроелементами. Тому вона користується попитом у Європі», - розповідає співвласник фірми «Bester».

Свою продукцію вони реалізують через інтернет та супермаркети, при чому ціна значно нижча від імпортної.

За словами власника, найбільша складність для цього бізнесу – це його коштовність, оскільки стартап має складати близько 1 млн доларів.