Журналісти розповіли про різницю роботи таксі в Україні та країнах Європи (відео)

21:05, 10 січня 2017
Євробізнес
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За кордоном робота служб таксі строго контролюється.

Більшість з нас, користуючись послугами таксі, навіть не замислюються, чи є у водіїв ліцензія, медична довідка або хоча б страховка.

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Натомість за кордоном цей бізнес строго контролюється.

Наприклад, у Греції щоб отримати ліцензію і стати таксистом треба витратити чимало коштів і часу.

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Теги: #Європа#Україна#EUkraine#таксі