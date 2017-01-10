Журналісти розповіли про різницю роботи таксі в Україні та країнах Європи (відео)
21:05, 10 січня 2017Євробізнес
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За кордоном робота служб таксі строго контролюється.
Більшість з нас, користуючись послугами таксі, навіть не замислюються, чи є у водіїв ліцензія, медична довідка або хоча б страховка.
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Натомість за кордоном цей бізнес строго контролюється.
Наприклад, у Греції щоб отримати ліцензію і стати таксистом треба витратити чимало коштів і часу.
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