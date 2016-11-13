У Києві таксист влетів у котлован, є постраждалі (фото)

Водій автомобіля таксі рухався по Автозаводській у напрямку вулиці Теліги, передає Еспресо.

Він без пригод оминув першу розриту ділянку, де проводяться роботи із заміни труб на дорозі, не помітив другий котлован, незважаючи на те, що він огороджений парканом і стоять відповідні попереджувальні знаки. Автомобіль на чималій швидкості зніс огорожу і влетів у котлован.

Читайте такожУ Києві водій переїхав патрульного, тікаючи від поліції

Внаслідок ДТП постраждав водій "Шкоди", якого медики швидкої госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, а його пасажирку - із забиттям нижнього відділу хребта.

На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група. Сам автомобіль доведеться витягати за допомогою крана чи евакуатора.