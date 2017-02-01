Мінекономрозвитку розраховує створити єдиний орган захисту прав інтелектуальної власності

Про це в ході круглого столу в УНІАН сказала директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України Олена Мініч.

«Це буде орган, який реалізуватиме політику і проводитиме експертизу. Це закінчений цикл, де видаються охоронні документи, проводиться експертиза. Орган створюватиметься на базі організації «Укрпатент». Тобто, до охоронної функції буде додано функцію проведення політики - так, як це зроблено скрізь у світі», - сказала Мініч.

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Разом з тим, вона не змогла назвати терміни створення такого Офісу, оскільки цей процес залежить від формування і прийняття необхідної нормативної бази.

Раніше Мініч повідомила, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликає Верховну Раду України розглянути та прийняти вже підготовлені проекти законів про захист прав інтелектуальної власності, оскільки відсутність нормативної бази гальмує проведення реформи у цій сфері.