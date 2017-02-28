В Одесі за підтримки ЄС стартував проект допомоги у працевлаштуванні для переселенців із зони АТО
В Одесі за підтримки Європейського Союзу сьогодні стартував проект допомоги у працевлаштуванні та самозайнятості для вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок на прес-конференції повідомила консультант проекту Інна Тимчик.
Заявки приймаються до 21 березня. Планується набрати групу з 250 осіб віком від 18 до 60 років, яких влаштує однин із трьох напрямків проекту. Планується, що до 30% претендентів становитимуть жителі Одеси та Одеської області, які опинилися в кризовій ситуації.
Перший напрямок - допомога у становленні мікропідприємництва. Кожен грант становитиме близько 2,5 тис. дол.
«Цей напрямок - допомога в створенні малого бізнесу - передбачений для тих, хто має певний досвід у веденні підприємницької діяльності. Для тих, хто хотів би розширити свій бізнес або розпочати щось нове», - сказала Тимчик.
Учасникам, які успішно захистили свої бізнес-плани, буде надано допомогу у вигляді грантів на придбання техніки чи матеріалів, необхідних для успішного розвитку свого бізнесу.
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Крім того, як зазначила Тимчик, підприємцям-випускникам гарантується консультативна (додаткові тренінги, курси тощо) підтримка протягом року – до квітня 2018 року.
Другий напрямок проекту – самозайнятість – передбачений для людей, у яких немає досвіду підприємництва, але які хотіли б відкрити новий вид діяльності, щоб мати можливість забезпечити себе та свою сім'ю.
«Самозайнятість не передбачає обов'язкову реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Цей напрямок покликаний допомогти реалізувати себе в працевлаштуванні людям, які вже мають будь-які навички. Тут передбачена як консультативна допомога, так і допомога в придбанні будь-якого інвентарю та обладнання для здійснення індивідуальної трудової діяльності», - зазначила Тимчик. Сума гранту – 800-900 дол.
Третій напрямок – професійне орієнтування – це можливість пройти навчання на професійних курсах, вартість кожного курсу близько 450 євро.
Як зазначив асистент проекту Віктор Курсоніс, 50-70% претендентів на гранти зазвичай отримують фінансову підтримку.
«Дотримується гендерна політика – серед учасників має бути не менше 50% жінок. Навчання для всіх учасників безкоштовне», - підкреслив Курсоніс.
Цей проект реалізується громадською організацією «Віра, Надія, Любов» у партнерстві з Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки ЄС.
Як повідомлялося, Рада ратифікувала угоду з ЄС про підтримку малого та середнього бізнесу на €2,3 мільярда.