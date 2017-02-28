В Одесі за підтримки ЄС стартував проект допомоги у працевлаштуванні для переселенців із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок на прес-конференції повідомила консультант проекту Інна Тимчик.

Заявки приймаються до 21 березня. Планується набрати групу з 250 осіб віком від 18 до 60 років, яких влаштує однин із трьох напрямків проекту. Планується, що до 30% претендентів становитимуть жителі Одеси та Одеської області, які опинилися в кризовій ситуації.

Перший напрямок - допомога у становленні мікропідприємництва. Кожен грант становитиме близько 2,5 тис. дол.

«Цей напрямок - допомога в створенні малого бізнесу - передбачений для тих, хто має певний досвід у веденні підприємницької діяльності. Для тих, хто хотів би розширити свій бізнес або розпочати щось нове», - сказала Тимчик.

Учасникам, які успішно захистили свої бізнес-плани, буде надано допомогу у вигляді грантів на придбання техніки чи матеріалів, необхідних для успішного розвитку свого бізнесу.

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Крім того, як зазначила Тимчик, підприємцям-випускникам гарантується консультативна (додаткові тренінги, курси тощо) підтримка протягом року – до квітня 2018 року.

Другий напрямок проекту – самозайнятість – передбачений для людей, у яких немає досвіду підприємництва, але які хотіли б відкрити новий вид діяльності, щоб мати можливість забезпечити себе та свою сім'ю.

«Самозайнятість не передбачає обов'язкову реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Цей напрямок покликаний допомогти реалізувати себе в працевлаштуванні людям, які вже мають будь-які навички. Тут передбачена як консультативна допомога, так і допомога в придбанні будь-якого інвентарю та обладнання для здійснення індивідуальної трудової діяльності», - зазначила Тимчик. Сума гранту – 800-900 дол.

Третій напрямок – професійне орієнтування – це можливість пройти навчання на професійних курсах, вартість кожного курсу близько 450 євро.

Як зазначив асистент проекту Віктор Курсоніс, 50-70% претендентів на гранти зазвичай отримують фінансову підтримку.

«Дотримується гендерна політика – серед учасників має бути не менше 50% жінок. Навчання для всіх учасників безкоштовне», - підкреслив Курсоніс.

Цей проект реалізується громадською організацією «Віра, Надія, Любов» у партнерстві з Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки ЄС.

Як повідомлялося, Рада ратифікувала угоду з ЄС про підтримку малого та середнього бізнесу на €2,3 мільярда.