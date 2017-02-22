Рада ратифікувала угоду з ЄС про підтримку малого та середнього бізнесу на €2,3 мільярда

За ухвалення законопроекту №0130 «Про ратифікацію Угоди між урядом України та Європейським Союзом щодо участі України у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)» за основу і в цілому проголосували 226 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Читайте такожЄІБ почав впроваджувати нову схему підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Представляючи законопроект під час засідання Верховної Ради, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук повідомив, що участь у цій програмі буде сприяти виходу українських підприємств на ринок ЄС, зміцненню торговельних зв'язків з європейськими компаніями та залученню іноземних інвестицій в Україну.

«COSME – це набір тематичних проектів і програм на 2014-2020 роки з загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Приєднання до цієї програми відкриває українським підприємствам доступ до трьох компонентів програми: покращення доступу підприємств на ринки, поліпшення регуляторних умов функціонування підприємств, формування культури ведення бізнесу. Участь України дозволить реалізувати три компоненти програми, за якими 21,5% бюджету програми передбачено на покращення доступу на ринки, 11,5% - на поліпшення умов для конкурентоспроможності, 2,5% - на формування культури ведення бізнесу», - сказав Титарчук.

Він додав, що ухвалення цього законопроекту дозволить малому і середньому бізнесу залучити гроші на матеріальні ресурси для якіснішої підготовки українського бізнесу до вільної торгівлі з ЄС і сприятиме покращенню бізнес-середовища.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, внесок, який сплачує Україна в загальний бюджет Європейського Союзу для участі в програмі COSME, встановлюється пропорційно середньорічному бюджету програми COSME. Враховуючи економічну ситуацію України на момент підписання цієї угоди, Європейська комісія запропонувала Україні виняткові умови участі в програмі COSME - сторони погодилися знизити розмір "вхідного квитка" до 501,084 тис. євро на 2016 і 2017 роки, з можливістю подальшого покриття 50% від його обсягу за рахунок коштів технічної допомоги ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС у травні минулого року підписали угоду про приєднання нашої країни до програми підтримки малого та середнього бізнесу COSME.

Довідка УНІАН. Україна стала восьмою країною за межами ЄС, яка приєдналася до програми COSME. Раніше у програму увійшли Чорногорія, Македонія, Молдова, Туреччина, Албанія, Сербія і Вірменія. Програма COSME підтримує проекти різної тематики, включаючи підтримку виходу на зовнішні ринки, поліпшення умов для розвитку конкуренції, формування культури ведення бізнесу, зниження адміністративного тиску і захист прав інтелектуальної власності.