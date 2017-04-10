Україна є чемпіоном світу за наявністю стратегічних документів щодо ведення бізнесу - Гройсман

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на другому Українському форумі бізнесу в Києві.

"Коли ми подивимося на всі графіки нашого економічного життя, ми маємо падіння, випробування, нестабільність і все інше. Але коли ми подивимося на наявність стратегічних документів в нашій країні – ми чемпіони світу. У нас є дуже багато різних програм, є дуже багато різноманітних робіт, всі вони в своєму роді унікальні. Але, на превеликий жаль, у нас є лише одна проблема. Проблема в тому, щоб взяти і зробити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала в спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

За планом уряду, в поточному році наша країна може увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти значний пакет законопроектів - понад 30, частина з яких вже зареєстрована в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.