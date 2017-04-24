Німеччина є топ-ринком у фокусі експортної стратегії України - торгпред

Німеччина є топ-ринком у фокусі експортної стратегії України на наступні 5 років, повідомила торговий представник Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.

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«Німеччина є топ-ринком у фокусі експортної стратегії України, в 2016 році український експорт (до Німеччини - УНІАН) становив 1,4 млрд дол.», - повідомила Микольська.

При цьому торгпред відзначила, що Україна презентує свою експортну стратегію німецьким підприємцям на бізнес-форумі, який відбувається сьогодні в Гамбурзі.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку наприкінці березня презентувало проект експортної стратегії України. Експортна стратегія розроблена на 5 років та передбачає виконання 56 першочергових завдань розвитку експорту. У розробці стратегії брали участь понад 40 державних і недержавних інституцій.

Зокрема, документ визначає 75 країн світу, з якими Україна в нинішніх економічних, логістичних і юридичних обставин торгує недостатньо - на 6,5 млрд дол. на рік.

За даними Держстату, експорт товарів із України в січні 2017 року проти січня 2016 року зріс на 48,1% – до 3,026 млрд дол., імпорт – на 32,4%, до 3,112 млрд дол.