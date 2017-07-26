У Києві цими вихідними відбудеться фестиваль Connect Ukraine

Найближчими вихідними, 28-30 липня, на столичному Арт-заводі Платформа відбудеться фестиваль Connect Ukraine, що ставить за мету стимулювати інновації та творчість в Україні.

«Цей фестиваль - це любовна історія. Але ця історія не про дівчину, а про країну. Ми поїхали в Київ, і я побачив дуже талановитих людей і великий потенціал. Я зрозумів, що я хочу щось тут зробити», - повідомив засновник фестивалю Йорган Бо на прес-брифінгу в кризовому Українському медіа-центрі.

Головна мета фестивалю, який об'єднає 2000 учасників і понад 60 міжнародних та українських спікерів, - стимулювати інновації та творчість в Україні, посилити креативний сектор національної економіки і зробити творчі активи країни привабливими для внутрішніх і міжнародних інвестицій.

«Ми повинні надихнути суспільство на інновації, і ми сподіваємося, що наш рух пошириться на всю економіку України», - зазначив новатор, футурист, автор ряду книг Давид Пасіак під час прес-брифінгу.

Протягом трьох днів фестивалю Connect Ukraine учасників очікують конференції та майстер-класи, воркшопи, вечірні розваги та спілкування. Серед головних панелей заходу - інвестиційна панель, ІТ-панель і панель фінансової грамотності.

Організатори підкреслюють, що на підготовку фестивалю витратили дуже мало часу.

«Ми організували це все за 2 місяці. Я не вірю, що ми так багато зробили за цей час», - зазначила співорганізатор фестивалю Софія Ющенко.

Куратор інвестиційного заходи фестивалю, представник «Райффайзен Банку Аваль» Руслан Співак зазначив, що такі події створюють майбутнє України.

«Цей зв'язок людей, які прийдуть створити щось нове, може змінити історію нашої країни. Це абсолютно екстраординарна подія», - зазначив він.

«У ЗМІ ми бачимо картинку України, яка в конфлікті... Але я побачив людей, які дуже захоплені ідеями створення бізнесу, інновацій. Ми хочемо створити ще більше інноваційних ідей і змінити історію про майбутнє України», - додав Давид Пасіак.