Право експорту на ринок ЄС отримав ще один український виробник молочної продукції

Право експорту до ЄС отримав ще один вітчизняний виробник молочних продуктів, у результаті чого поставляти свою продукцію на європейські ринки можуть 287 українських підприємств, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

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Прес-служба відомства в коментарі УНІАН уточнила, що поставляти свою продукцію на ринок ЄС відтепер зможе філія «Охтирський сиркомбінат» підприємства «Рось», яке входить до складу одного з найбільших виробників молочної продукції в Україні - групи компаній «Мілкіленд».

Згідно з повідомленням, тепер до країн Європейського Союзу право експорту мають 107 виробників продуктів харчування, зокрема, м'яса птиці, риби, меду, яєць і "молочки". Також свою продукцію до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств - виробників нехарчових продуктів тваринного походження (пухо-пір’яна сировина, шкури, корми для непродуктивних тварин, нехарчові субпродукти тощо.).

Раніше прес-служба зазначала, що з 2016 року Держпродспоживслужба проводила переговори з 22 країнами щодо експорту української продукції тваринного походження на зарубіжні ринки. З початку функціонування відомства України почала поставки аграрної продукції на ринки ЄС (молочні продукти), Китаю (молочні продукти, яловичина), Ізраїлю (корми для домашніх тварин), ОАЕ (м'ясо птиці, яловичина, м'ясо овець), Єгипту (яловичина), Гонконгу (столове яйце) і Чорногорії (м'ясо птиці, мед). Також українські підприємства почали експортувати м'ясо птиці до Сербії, Боснії і Герцеговини, Лівану, Танзанії та Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році право поставляти свою продукцію на європейські ринки мали 277 українських підприємств.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинна олія та насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол. ), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).