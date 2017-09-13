Право експорту до ЄС отримали ще 4 українських аграрних підприємства

Право експорту в ЄС отримали ще чотири вітчизняних виробника продуктів харчування, в результаті чого поставляти свою продукцію на європейські ринки можуть 286 українських підприємств, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"12 вересня 2017 року ще чотири українські підприємства з виробництва харчових продуктів тваринного походження отримали право експорту на ринок Європейського Союзу: з виробництва столових яєць, молока і молокопродуктів, а також два виробника риби та рибної продукції", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, тепер в країни Європейського Союзу мають право експорту 106 виробників харчових продуктів, зокрема м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока і молочних продуктів. Також свою продукцію в Євросоюз можуть експортувати 180 підприємств - виробників харчових продуктів тваринного походження (пухо-пухові сировину, шкури, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові тощо).

Прес-служба додала, що з 2016 року Госпродпотребслужба проводила переговори з 22 країнами експорту української продукції тваринного походження на зарубіжні ринки. З початку функціонування відомства Україна розпочала постачання аграрної продукції на ринки ЄС (молочні продукти), Китаю (молочні продукти, яловичина), Ізраїлю (корми для домашніх тварин), ОАЕ (м'ясо птиці, яловичина, м'ясо овець), Єгипту (яловичина), Гонконгу (столове яйце) і Чорногорії (м'ясо птиці, мед). Також українські підприємства почали експортувати м'ясо птиці в Сербію, Боснію і Герцеговину, Ліван, Танзанії і Саудівську Аравію.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році право постачати свою продукцію на європейські ринки мали 277 українських підприємств.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно стали зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів), США (0,9% - 45 мільйонів доларів).