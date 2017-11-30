Євросоюз виділив 3 мільйони євро на україно-білоруське прикордонне співробітництво

Європейський Союз надав більше 3 мільйонів євро на поліпшення умов життя місцевих громад в Україні та Білорусі в рамках Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства (EaPTC).

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник групи експертів EaPTC Ерікас Янкаускас.

"Європейський Союз надав 3,3 мільйона євро для реалізації спільних проектів України та Білорусі. У цій програмі немає конкретного поділу, яка сума має бути витрачена на українській території, а яка на білоруській. Це спільні заходи, але практика показує, що в середньому кошти розподіляються 50 на 50", - зазначив Янкаускас.

Він додав, що в рамках програми беруть участь тематично 18 відібраних проектів (11 – з України, 7 – з Білорусі), які націлені на покращення умов життя місцевих громад, вирішення проблем навколишнього середовища, зайнятості, охорони здоров'я, підтримку культурних, освітніх і спортивних ініціатив.

У прес-релізі EaPTC наводяться слова директора департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Оксану Гришкевич, яка була присутня сьогодні на урочистій церемонії підписання грантових контрактів в рамках Програми: "Це довгоочікувана подія для обох країн. Регіони розвивають політичне та економічне співробітництво з сусідами, спираючись на загальні інтереси і на самостійно розроблені програми і концепції. Сподіваємося, це значно зміцнить прикордонні зв'язки".

Також наголошується, що регіональний директор Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) для України та Білорусі Сабіна Мюллер, яка також була присутня на церемонії підписання грантових контрактів, повідомила, що Програма не тільки сприяє розвитку місцевих органів влади і неурядових організацій, а й зміцнює їх потенціал для участі в майбутніх програмах Європейського Союзу.

У прес-службі додали, що з 27 листопада по 1 грудня 2017 року в Києві проходять також вступні тренінги для переможців конкурсних проектів. Учасники отримують базові знання і практичні навички, необхідні для якісного виконання грантових контрактів. Тренінги та церемонія підписання грантових контрактів організовані спільно Програмою підтримки EaPTC та Адміністратором програми EaPTC - Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Довідка УНІАН. Цілями Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства є створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва з урахуванням специфіки кожної території.

Вона також спрямована на розвиток здатності державних і недержавних органів сусідніх країн разом розробляти та впроваджувати спільні транскордонні проекти. Загальний внесок єс у рамках Програми EaPTC становить 12,5 мільйона євро.

Східне партнерство - це ініціатива ЄС, що реалізується в шести країнах Східної Європи та Південного Кавказу: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Ініціатива спрямована на розвиток більш тісних відносин між ЄС і східними партнерами, поглиблення політичної співпраці та економічної інтеграції.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Зараз майже 300 національних та іноземних фахівців GIZ орієнтовно в 20 населених пунктах України. З 2009 року GIZ має постійне бюро в Києві.