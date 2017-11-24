"Східне партнерство" є пріоритетом для всього Євросоюзу – прем’єр Естонії

Прем’єр-міністр головуючої в Євросоюзі Естонії Юрі Ратас заявляє, що «Східне партнерство» є пріоритетом для всього Євросоюзу. Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив у п’ятницю перед початком саміту «Східного партнерства».

Читайте такожУ Брюсселі відкривається саміт "Східного партнерства"«Я думаю, сьогодні ми можемо побачити, що «Східне партнерство» в серці Європи. Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо відповісти на запитання, як ми можемо зробити його більшим та сильнішим. Сильнішим для людей з шести країн та Євросоюзу», - сказав Ратас.

На думку естонського прем’єра, країни «Східного партнерства» та ЄС «сильніші та кращі разом».

«Я думаю, що одна річ дуже важлива – «Східне партнерство» є пріоритетом для всього Євросоюзу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні розпочинає роботу п’ятий саміт «Східного партнерства» на рівні глав держав та урядів.

Свою участь у заході підтвердили більш як 20 керівників держав та урядів країн Євросоюзу.

Країн-учасниць «Східного партнерства» представляють президент України Петро Порошенко, президент Вірменії Серж Саргсян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі та прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вперше був запрошений на такий захід, від участі відмовився. Замість нього Мінськ представлятиме міністр закордонних справ Володимир Макей.

Відповідно до інформації європейської сторони, під час роботи саміту глави держав та урядів країн ЄС і шести країн «Східного партнерства» обговорюватимуть майбутню співпрацю. Вони також оцінять результати, досягнуті з моменту проведення саміту в Ризі у 2015 році і розглянуть «відчутні вигоди», які отримали громадяни шести країн «Східного партнерства».