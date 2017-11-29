У КДБ Білорусі розповіли про причини затримання директора українського заводу

У Комітеті державної безпеки Білорусі підтвердили факт затримання голови правління ПАТ «Завод обважнювачів» Олександра Скиби під час дачі хабара 2800 доларів. Про це повідомляє прес-служба КДБ Білорусі.

«КДБ Республіки Білорусь в рамках боротьби з корупцією та економічними злочинами на гарячому при отриманні хабара в розмірі 2800 доларів від голови правління ПАТ «Завод обважнювачів» (Україна) громадянина України Скиби О.С. затримано головного металурга ВАТ «Мінський тракторний завод» Карася А.М. Посередником при отриманні хабара виступав син затриманого Карась А.А. Також задокументовано факт отримання хабара від представників комерційних структур у розмірі 1700 доларів начальником управління матеріально-технічного забезпечення ВАТ «Мінський тракторний завод» Мезгою В.М.», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом встановлено понад 20 фактів корупційної діяльності посадових осіб ВАТ «Мінський тракторний завод» на загальну суму понад 40 тис. доларів.

«Щодо співробітників ВАТ «Мінський тракторний завод» порушено кримінальні справи за ст. 430 («одержання хабара») КК Республіки Білорусь; щодо Скиби О.С. - за ч. 2 ст. 431 («дача хабара») КК Республіки Білорусь. Всіх фігурантів корупційних схем затримано», - наголосили в КДБ.

Повідомляється, що до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Для подальшого провадження кримінальні справи передано до Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, посольство України в Республіці Білорусь дізналося про затримання директора ВАТ «Завод обважнювачів» Скиби 18 листопада. Офіційно білоруська сторона про причини затримання не повідомляла.