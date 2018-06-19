МОЗ просить перевірити протиправні дії співробітників "Охматдиту"

Підставою для звернення стали результати внутрішньої перевірки лікарні.

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до правоохоронних органів з проханням перевірити факти порушень у лікарні «Охматдит».

«Лист до Національної поліції, Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури надіслали сьогодні, 19 червня. МОЗ України закликає відповідні органи провести перевірку можливих протиправних дій співробітників НДСЛ «Охматдит» та вжити необхідних заходів», - йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

Як зазначається, підставою для такого звернення стали результати внутрішньої перевірки лікарні і факти, оприлюднені у ЗМІ.

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Зокрема, МОЗ України закликає правоохоронні органи перевірити отримання неправомірної вигоди службовою особою «Охматдиту», зловживання службовим становищем та інші правопорушення.

У листі до правоохоронців, що оприлюднений на сайті МОЗ, йдеться про те, що згідно з інформацією в ЗМІ, батьків пацієнтів змушували купувати дороговартісні препарати, які були в наявності на складах лікарні. Зазначається, що це підтверджується результатами внутрішньої перевірки НДСЛ «Охматдит».

«За попереднім аналізом заявок на закупівлі за рахунок коштів державного бюджету на 2018 рік, поданих НДСЛ «Охматдит», і стану використання лікарських засобів у вказаній лікарні за програмою «Дитяча онкологія» встановлено факти завищення потреби у найбільш вартісних ліках на 7 812 одиниць (що еквівалентно 63,8 млн. грн. при розрахунку за орієнтовними цінами) відносно середньорічного споживання та наявності 8 129 одиниць прострочених лікарських засобів на загальну суму понад 10 млн. грн. Враховуючи викладене, на підставі статей 60, 214 КПК України МОЗ України просить надати правову оцінку наведеним фактам», - йдеться у листі МОЗ.