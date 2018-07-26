У будинку звільненого ректора медуніверситету імені Богомольця проводять обшуки

Також слідчі працюють у самому інституті Богомольця.

Сьогодні, 26 липня, у будинку звільненого ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катерини Амосової проводять обшуки.

Також обшуки тривають у приміщеннях університету, зокрема у проректора Олександра Никитюка, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту "Крок" студентами, які навчаються на стоматологів.

У зв'язку із зривом 20 лютого в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія" для більш як 200 студентів 3-го курсу стоматологічного факультету, МОЗ України створило комісію для перевірки всіх обставин справи.

Читайте такожПрокуратура відкрила провадження щодо підроблення ухвали суду у справі Амосової - МОЗ

26 лютого студенти та трудовий колектив вишу оголосили безстроковий страйк. В університеті звинувачували МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і незаконному відстороненні ректора. 28 лютого Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес. Невдовзі по тому з’явилося відеозвернення його учасників, де було оголошено про припинення страйку. Вони заявили, що "їх почули".

На початку березня Окружний адмінсуд Києва поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету, пізніше МОЗ подав апеляцію на цю ухвалу.

30 березня комісія МОЗ визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт. 16 квітня Амосова була звільнена з посади.

23 квітня МОЗ оголосило конкурс на заміщення посади ректора НМУ.

Разом з тим на сайті вишу з’явилася скан-копія рішення Печерського суду Києва від 23 квітня. Ухвалою суду задоволено позов Амосової та визнано незаконним її звільнення з посади ректора НМУ. Також суд заборонив МОЗ заборонив проводити конкурс на посаду ректора вишу.