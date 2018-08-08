Сезонна небезпека: українців попередили про серйозний спалах алергії

Висока і надвисока концентрація пилкових зерен амброзії очікується на півдні і південному сході країни.

Пилок амброзії, полину і злаків буде визначати алергенні ризики в Україні в період з 7 по 13 серпня.

Зазначається, що висока та надвисока концентрація пилкових зерен амброзії очікується на півдні та південному сході країни. Про це свідчать дані Європейської аероалергенної мережі, передає NewsOne.

На Закарпатті амброзія може виробляти помірну кількість пилкових зерен, а на півночі, в центрі та на заході концентрації цього алергену будуть низькими.

Читайте такожЯк розпізнати алергічний напад

Крім того, помірна і висока концентрація пилку полину прогнозуються на всій території України. Концентрація пилку злаків буде низькою в північній і центральній частині країни, а на північному сході помірна концентрація пилку. При цьому на півдні України концентрація цього алергену мінімальна.

Також у повітрі України в низьких концентраціях спостерігається помірно алергенний пилок рослин родин Амарантові (лобода, амарант), Айстрові (ромашка, соняшник і їм подібні квіти), Конопляні (коноплі, хміль), пилок подорожника і щавлю. Пилок малоалергенної кропиви в малих кількостях очікується в містах лісової і лісостепової зон, на решті території її концентрації будуть низькими.

Дощі, які місцями прогнозуються на території України 6-7 серпня, будуть збільшувати в повітрі кількість аксоспор, які мають алергенні властивості. У повітрі збільшилась кількість спор шапинкових грибів, що мають низьку алергенність, а також - епікокума. Рівні альтернарії та кладоспоріуму залишаються помірними і високими. А от спори периконії, стемфіліуму, плеосопри, іржастих та сажкових грибів будуть у мінімальних дозах.