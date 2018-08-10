Українці скаржаться, що лікарі "первинки" відмовляються виїжджати до них додому: експерти дали пояснення

Сімейні лікарі відмовляються їхати на несерйозні виклики, але будуть відвідувати тяжкохворих.

Нововведення медреформи породили нові скарги: лікарі "первинки" дедалі частіше відмовляються приїжджати додому, адже їм дозволили самостійно визначати необхідність візиту.

"Була температура 39,3, подзвонила лікарю, а він відмовився приїжджати, порадив парацетамол. Це законно взагалі?" — скаржиться "Сегодня" Анна Корько з Чернігова і вимагає у медиків конкретний список хвороб, при яких вони можуть ігнорувати виклики.

Журналісти з'ясували, в яких випадках терапевти, педіатри та сімейні лікарі приїдуть і в якому можуть відмовити пацієнту.

Точного переліку симптомів хвороб, гідних приїзду, за даними чиновників і лікарів, не існує. У МОЗ на запит "Сегодня" чітких критеріїв для виїзду терапевта до хворого не надали, укотре повторивши норму про те, що лікар виїжджає або не виїжджає до пацієнта, враховуючи медпоказання.

"Лікар може дати поради щодо полегшення стану по телефону, а вже під час прийому в лікарні направити на аналізи й дослідження, уточнити діагноз і призначити лікування. Також він може викликати екстрену допомогу до хворого", — додали у відомстві.

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Самим медикам теж важко назвати всі симптоми, при яких вони точно приїдуть до хворого.

"Конкретитку навести неможливо — тяжкість стану оцінюється за скаргами та об'єктивними даними: температури, тиску, за минулими діагнозами, тривалістю загострення, вживання препаратів", — розповіла заступник голови медсанчастини столичної поліклініки Майя Стельова.

За її словами, сімейний лікар повинен знати свого пацієнта: чим хворів, що вживає, коли і на що скаржиться, які симптоми хронічні.

"Знаючи це, можна визначити, потрібен візит додому чи ні", — заявила лікар.

А більшість опитаних нами педіатрів вважають, що у випадку з дітьми краще перестрахуватися.

"До малюків краще їздити на кожен виклик. За 40 років своєї практики я знаю, як це відбувається: дитину потрібно обов'язково оглянути, по телефону зрозуміти її стан не можна", — вважає педіатр Лідія Фомічова.

Експерти ж зазначають, що ідея зробити список станів, коли лікар точно повинен приїхати, вже звучала раніше.

"Але симптомів і їхніх комбінацій дуже багато, всі випадки унікальні, і їх не врахувати в одному переліку. Тому було прийнято рішення віддати це на розсуд лікаря, який провчився вісім років у медвиші і може сам визначити, чи виправданий виїзд", — каже секретар Громадської ради при МОЗ Євген Гончар.

За його словами, сьогодні лікарі будуть виїжджати на виклики до тих пацієнтів, які не можуть пересуватися: з онкологією, важкими травмами і т. д. Фахівець не відкидає несумлінності деяких медиків, які можуть відмовляти безпідставно.