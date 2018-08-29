У мережі показали приголомшливі кадри лікарні на Закарпатті (фото)

У 2016 році обласна рада ухвалила рішення спрямувати кошти на ремонт відділення.

Користувачі соцмереж обурилися через жахливий стан палат інфекційного відділення районної лікарні міста Хуст Закарпатської області.

Відповідні фото опублікував у Facebook користувач József Barna, у якого там лікується донька.

Як видно на світлинах, стіни приміщення перебувають у вкрай занедбаному стані — на білих стелях чорні розводи, стіни та підвіконня вкриті брудом і пліснявою.

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Співробітники закладу у соцмережах пишуть, що чекають на фінансування і "не можуть відремонтувати його за свої кошти".

Місцеві ЗМІ зазначають, що у 2016 році обласна рада ухвалила рішення спрямувати кошти на ремонт відділення після візиту телеведучої Ольги Фреймут.

Зокрема, йшлося про виділення 800 тисяч гривень у Хустському району на об’єкт "Капітальний ремонт інфекційного відділення Хустської районної лікарні (облаштування шатрової покрівлі, ремонт сантехнічного та електрообладнання, заміна вікон)”.

Проте, з огляду на фото, навіть через 2 роки після рішення про ремонт стан лікарні не покращився.

Журналісти звернулися до керівництва лікарні з проханням прокоментувати стан лікарні.