У мережі показали приголомшливі кадри лікарні на Закарпатті (фото)
Користувачі соцмереж обурилися через жахливий стан палат інфекційного відділення районної лікарні міста Хуст Закарпатської області.
Відповідні фото опублікував у Facebook користувач József Barna, у якого там лікується донька.
Як видно на світлинах, стіни приміщення перебувають у вкрай занедбаному стані — на білих стелях чорні розводи, стіни та підвіконня вкриті брудом і пліснявою.
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Співробітники закладу у соцмережах пишуть, що чекають на фінансування і "не можуть відремонтувати його за свої кошти".
Місцеві ЗМІ зазначають, що у 2016 році обласна рада ухвалила рішення спрямувати кошти на ремонт відділення після візиту телеведучої Ольги Фреймут.
Зокрема, йшлося про виділення 800 тисяч гривень у Хустському району на об’єкт "Капітальний ремонт інфекційного відділення Хустської районної лікарні (облаштування шатрової покрівлі, ремонт сантехнічного та електрообладнання, заміна вікон)”.
Проте, з огляду на фото, навіть через 2 роки після рішення про ремонт стан лікарні не покращився.
Журналісти звернулися до керівництва лікарні з проханням прокоментувати стан лікарні.