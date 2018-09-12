этот материал доступен на русском

До Києва прибув борт з пораненими бійцями (фото)

17:09, 12 вересня 2018
Країна
659 0
Борт з пораненими прибув у столицю / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Читайте також"Ампутація, осколкові поранення та онкологія": волонтер показала фото з військового госпіталю в Києві

Про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook. "По Києву знову проїхала низка "швидких" - прибув новий борт з пораненими воїнами. Війна триває, поки немає цьому кінця. У київський госпіталь доставляють найважчих поранених, тут їм роблять складні операції..." - написала вона.

Волонтер додала, що в госпіталі лежать воїни без обох ніг, з різними кульовими і осколковими пораненнями.

фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Київський військовий госпіталь прибув новий борт з тяжкопораненими українськими бійцями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#поранені#бійці#госпіталь