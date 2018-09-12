До Києва прибув борт з пораненими бійцями (фото)

За словами волонтера, у київський госпіталь доставляють найважчих поранених.

До військового клінічного госпіталю у Києві 12 вересня прибув новий борт з пораненими бійцями з Донбасу.

Читайте також"Ампутація, осколкові поранення та онкологія": волонтер показала фото з військового госпіталю в Києві

Про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook. "По Києву знову проїхала низка "швидких" - прибув новий борт з пораненими воїнами. Війна триває, поки немає цьому кінця. У київський госпіталь доставляють найважчих поранених, тут їм роблять складні операції..." - написала вона.

Волонтер додала, що в госпіталі лежать воїни без обох ніг, з різними кульовими і осколковими пораненнями.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Київський військовий госпіталь прибув новий борт з тяжкопораненими українськими бійцями.