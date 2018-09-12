До Києва прибув борт з пораненими бійцями (фото)
17:09, 12 вересня 2018Країна
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За словами волонтера, у київський госпіталь доставляють найважчих поранених.
Борт з пораненими прибув у столицю / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya
До військового клінічного госпіталю у Києві 12 вересня прибув новий борт з пораненими бійцями з Донбасу.
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Про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook. "По Києву знову проїхала низка "швидких" - прибув новий борт з пораненими воїнами. Війна триває, поки немає цьому кінця. У київський госпіталь доставляють найважчих поранених, тут їм роблять складні операції..." - написала вона.
Волонтер додала, що в госпіталі лежать воїни без обох ніг, з різними кульовими і осколковими пораненнями.
фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Київський військовий госпіталь прибув новий борт з тяжкопораненими українськими бійцями.
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