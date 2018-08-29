До Києва прибув борт з 20 пораненими бійцями, серед них є "важкі" (фото)
15:32, 29 серпня 2018Країна
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Серед поранених військових, доставлених до Києва, є важкі і з ампутацією.
До столиці прибув новий борт з пораненими бійцями / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya
До Київського військового госпіталю прибув новий борт з важкопораненими українськими бійцями.
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Їм потрібна допомога, пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Наталя Юсупова. "У Києві знову борт з новими пораненими - 20 осіб, є важкі, є з ампутацією... Війна йде, і наші воїни щодня віддають свої життя...", - повідомила вона.
Як повідомляв УНІАН, на Луганському напрямку в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті підривів на мінах загинули двоє українських військових, ще четверо постраждали.
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