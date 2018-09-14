В Україні тимчасово заборонили популярний антисептик
13:44, 14 вересня 2018Країна
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Зазначається, що заборону встановили через невідповідність за показником "Об'єм вмісту контейнера".
На цю серію спирту діє тимчасова заборона / фото УНІАН
В Україні тимчасово заборонили антисептик "Спирт етиловий" серії 010218.
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Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Йдеться про "Спирт етиловий" 96%, розчин по 100 мл у флаконах, серії 010218. Виробник цього антисептика - українське державне підприємство "Укрспирт". Реєстраційне посвідчення – UA/15305/01/02.
Натомість в Україні зняли тимчасову заборону з продажу розчину "Етанол 96 %" серії 010617 виробництва ТОВ "Фарма Черкас".
Раніше повідомлялося, що в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів, 43 з яких виготовлені у Росії.
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