В Україні заборонили 68 ліків, 43 з яких виготовлені у Росії (список)

Основною причиною заборони є ввезення вказаних ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.

В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів, 43 з яких виготовлені у Росії.

Про це йдеться у розпорядженні №7308 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 17 серпня, передає УП.

Зазначається, що основною причиною заборони є ввезення вказаних ліків на територію України з порушенням вимог законодавства.

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Згідно з документом, медзаклади, аптеки та інші суб'єкти господарської діяльності мають негайно, після отримання розпорядження, перевірити у себе наявність лікарських препаратів зі списку, після чого вилучити їх із обігу для подальшого знищення та утилізації.

Повідомляється, що невиконання вимоги карається відповідно до чинного законодавства України.

У списку заборонених ліків містяться зокрема препарати російського виробництва проти правця та стафілококових інфекцій.

Крім того, у переліку наявні ліки українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, датського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я не буде закуповувати тест-системи для перевірки крові у ТОВ «Діагностичні системи України», бенефіціаром якої є громадянин Росії.