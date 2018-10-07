Кількість постраждалих унаслідок отруєння в дитячому садку на Хмельниччині зросла до 31

Серед постраждалих 26 дітей віком від чотирьох до шести років, четверо працівників закладу.

Унаслідок отруєння в дитячому садку в Нетішині на Хмельниччині шпиталізували 31 людину.

Про це повідомив Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України.

У відомстві зазначили, що серед постраждалих 26 дітей віком від чотирьох до шести років, четверо працівників закладу, а також 19-річний чоловік, який контактував із ними.

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У постраждалих діагностували симптоми гострої кишкової інфекції.

Раніше повідомлялося, що для встановлення джерела збудника інфекції, механізмів та шляхів передачі, а також для локалізації спалаху кишкових інфекцій фахівцями лабораторного центру проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.