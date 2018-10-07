Кількість постраждалих унаслідок отруєння в дитячому садку на Хмельниччині зросла до 31
00:26, 07 жовтня 2018Країна
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Серед постраждалих 26 дітей віком від чотирьох до шести років, четверо працівників закладу.
У постраждалих діагностували симптоми гострої кишкової інфекції / фото УНІАН
Унаслідок отруєння в дитячому садку в Нетішині на Хмельниччині шпиталізували 31 людину.
Про це повідомив Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України.
У відомстві зазначили, що серед постраждалих 26 дітей віком від чотирьох до шести років, четверо працівників закладу, а також 19-річний чоловік, який контактував із ними.
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У постраждалих діагностували симптоми гострої кишкової інфекції.
Раніше повідомлялося, що для встановлення джерела збудника інфекції, механізмів та шляхів передачі, а також для локалізації спалаху кишкових інфекцій фахівцями лабораторного центру проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.
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