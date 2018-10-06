З садка в Хмельницькій області з симптомами отруєння госпіталізовані 26 дітей і п'ятеро дорослих

Всі діти віком 3-6 років, які захворіли, є вихованцями одного закладу.

У місті Нетішин на Хмельниччині з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 26 дітей, а також п'ять дорослих.

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Як повідомляється на сайті держустанови "Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", всі діти є вихованцями ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) № 6 «Райдуга».

Уточняється, що госпіталізовано 26 дітей віком 3-6 років та четверо працівників закладу (три вихователя та один помічник вихователя), а також 19-річний чоловік, який контактував з працівниками дошкільного закладу. Госпіталізація захворілих почалась 4 жовтня.

Для встановлення джерела збудника інфекції, механізмів та шляхів передачі, а також для локалізації спалаху кишкових інфекцій фахівцями лабораторного центру проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.

В приміщеннях дошкільного закладу проведена заключна дезінфекція. З метою виявлення носіїв проведено раптове обстеження 6 працівників харчоблоку, 11 вихователів та помічників вихователів груп та працівника пральні на наявність збудників патогенного стафілококу та патогенних кишкових інфекцій Встановлено медичне спостереження за контактними дітьми та дорослими. З працівниками проведено бесіди щодо профілактики кишкових інфекцій.